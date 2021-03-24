Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, выиграли короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Ученики Тамары Москвиной безупречно исполнили свой прокат и набрали 80,16 баллов. Они обошли действующих чемпионов мира из Китая Вэньцзин Суй и Сунь Ханя, которые получили 77,62 балла. Совсем немного им проиграли россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, занявшие третье место с результатом 75,79.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали четвертыми из-за ошибки партнерши при исполнении параллельного тройного тулупа.

Произвольная программа состоится в четверг, 25 марта, и начнется в 20:10 по московскому времени.