В Стокгольме (Швеция) продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня, 25 марта, с произвольными программами выступят спортивные пары, они выйдут на лед в 20:10 по московскому времени.

Из-за пандемии коронавируса организаторы решили отказаться от жеребьевки произвольной программы, поэтому фигуристы будут стартовать в соответствии с результатами вчерашнего дня. Таким образом, россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выйдут на лед последними. Они выиграли короткую программу с результатом 80,16 балла.

Перед ними выступят действующие чемпионы мира из Китая Вэнцзин Суй и Сунь Хань, которые накануне откатались с помаркой и стали вторыми. В сильнейшую разминку также попадут Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов, занимающие третье и четвертое места соответственно.