Сборная России по футболу нанесла поражение Мальте в первом матче отбора на чемпионат мира-2022. Игра проходила в Та-Кали (Мальта) на одноименной арене и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Нападающий капитан российской команды Артем Дзюба открыл счет на 23-й минуте матча, голевую передачу отдал Даниил Фомин. Спустя 12 минут российский защитник бразильского происхождения Марио Фернандес удвоил преимущество гостей.

Во втором тайме полузащитник сборной Мальты Джозеф Мбонг сократил отставание хозяев, но за минуту до конца основного времени российский форвард Александр Соболев вернул своей команде преимущество в два мяча.

В следующем матче сборная России сыграет со Словенией, матч пройдет в Сочи 27 марта и начнется в 17:00 по московскому времени.