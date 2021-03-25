На чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме обнаружен второй положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Кто именно сдал положительный тест, ISU не сообщает, чтобы не нарушать приватность, однако известно, что этот человек сдал тест до получения аккредитации на турнир и не был допущен к «соревновательному пузырю».

Ранее с чемпионата мира пришлось сняться белорусской фигуристке Виктории Сафоновой, она стала первой участницей турнира, у которой выявили коронавирус. Спортсменка была изолирована и не получила допуск к участию в короткой программе.

Сегодня, 25 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию состоятся выступления мужчин в короткой программе, а также выступления спортивных пар с произвольной программой.