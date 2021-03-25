В сети появилось фото окровавленного колена защитника сборной России по футболу Марио Фернандеса после игры против сборной Мальты в отборочном цикле на ЧМ-2022 в Катаре.

Игра прошла на стадионе «Та-Кали» на Мальте и завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной России.

Марио Фернандес провел на поле весь матч без замен и отличился голом в первом тайме. На 35-й минуте он забил в ворота Мальты с передачи Артема Дзюбы. Также отличились сам Артем Дзюба и Александр Соболев.

В следующем матче в отборочном цикле на ЧМ-2022 в Катаре сборная России сыграет с командой Словении. Игра состоится в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 27 марта. Начало назначено на 17:00 по московскому времени.