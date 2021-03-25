Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра состоялась на стадионе «Эксел-Энерджи центр» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Миннесоты» отличились Джаред Сперджен, оформивший дубль, а также Нико Штурм. За «Анахайм» по шайбе забросили Дерек Грант и Макс Комтуа.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провел на льду почти шестнадцать минут и отметился результативной передачей на Джареда Сперджена в первой шайбе «Уайлд». Матч россиянин завершил с показателем полезности «+1».

В следующем матче регулярного чемпионата «Миннесота» на домашней арене сыграет с «Сент-Луис Блюз», а «Анахайм Дакс» встретится с этой командой уже на выезде.