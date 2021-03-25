Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала в своём «Инстаграме» пост по итогам успешного выступления в короткой программе на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме, Швеция.

Фигуристка поделилась фотографией с исполнения короткой программы под песню Билли Айлиш «Lovely».

«Добро пожаловать домой», — написала Туктамышева. Такими словами заканчивается песня, под которую она выступала.

Напомним, в короткой программе на ЧМ по фигурному катанию Елизавета Туктамышева чисто исполнила тройной аксель, затем прыгнула каскад из тройных лутца и тулупа, а также приземлила тройной флип. За своё выступление российская фигуристка получила больше 78 баллов, что позволило занять ей третье место и получить малую бронзовую медаль.