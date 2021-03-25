На чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме сегодня, 25 марта, состоятся выступления мужчин-одиночников в короткой программе.

Начало выступлений мужчин назначено на 13:30 по московскому времени.

Прямая трансляция короткой программы мужчин будет осуществляться на сайте Первого канала.

Сборную России в мужском одиночном катании представляют два фигуриста из группы Алексея Мишина — это Михаил Коляда и Евгений Семененко. Оба спортсмена попали в третью группу участников: Семененко выступит под 12-м номером, Коляда — под 14-м. Их выход на лёд состоится после 15:00 по московскому времени.

В сильнейшей разминке свои программы покажут Нейтан Чен, Юдзуру Ханю, Джейсон Браун, Матео Риццо, Даниэль Грассль и Морис Квителашвили.