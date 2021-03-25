Футбольный агент Владимир Абрамов высказал мнение о том, как изменится петербургский «Зенит» после отмены финансового фэйр-плэй и в каком случае «Газпрому» придётся отказаться от спонсирования «сине-бело-голубых».

В интервью порталу «Спорт день за днем» Абрамов рассказал, что сейчас у клуба есть деньги, и в случае отмены финансового фэйр-плей команда сможет позволить себе купить тех игроков, которые будут радовать клуб.

«Другое дело, что если США отключат «Газпром» от программного обеспечения, то через год у него не будет денег. А именно год «Газпром» сможет работать на российском программном обеспечении», — рассказал Абрамов, отметив, что в таком случае «Газпрому» придётся отказаться от финансирования «Зенита», и петербуржцы окажутся в положении московского «Торпедо».

«Я могу только пожелать «Газпрому» продолжить традицию. Продолжить финансировать лучший клуб России. Покупать футболистов. Пока есть деньги», – заключил Абрамов.