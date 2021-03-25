Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Слова Тарасовой цитирует агентство ТАСС.

По мнению эксперта, Трусовой нужно катать то, что она хочет катать, и не нужно обращать внимание на художественное впечатление. «Художественным впечатлением будут её прыжки, надо настроиться и делать», – сказала Тарасова.

По мнению тренера, в короткой программе нужно было прыгать тройной аксель.

«Всегда думай, что если элемент не идет утром на тренировке, он может целый день не идти, ничего в этом такого нет. А выйдешь, и все пойдет, поэтому надо делать и понимать, что без этого элемента ты — не Трусова», — подчеркнула Тарасова, добавив, что в короткой программе у фигуристки не выделены прыжки и не стоят в том месте, где прыжок увеличивается.

«Вообще она звезда, и мы ее любим, и никто не запретит нам ее любить», — заключила Тарасова.

Напомним, Александра Трусова идёт 12-й после короткой программы, она сделала ошибку на лутце и осталась без каскада.