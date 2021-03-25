Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о том, в каком состоянии находится его спортсмен Сергей Устюгов перед чемпионатом России по лыжным гонкам.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Крамер отметил, что травма по-прежнему беспокоит его подопечного, однако Устюгов продолжает тренировочный процесс. Лыжник уже неделю находится в Тюмени, где и состоится чемпионат России по лыжным гонкам.

«Он побежит спринт в субботу, а дальше мы посмотрим по самочувствию. Он хочет бежать, но все будет зависеть от здоровья», — рассказал Крамер.

Напомним, перед стартом чемпионата мира в Оберстдорфе Сергей Устюгов упал на тренировке и смог стартовать на турнире только в личном спринте, заняв пятое место в финальном забеге.