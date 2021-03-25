Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о том, как изменится его группа перед олимпийским сезоном-2021/22.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Крамер рассказал, что в межсезонье к его группе присоединятся две российские лыжницы — Христина Мацокина и Анастасия Седова, которая вернется после декрета. По мнению тренера, это хорошо для лидера группы Юлии Ступак, которая будет иметь сильный спарринг в тренировках.

«Мужская часть группы остается в прежнем составе. Это пожелание Елены (прим. Вяльбе): сосредоточиться в олимпийский сезон на работе с лидерами и не распыляться», — сказал Крамер.

Напомним, Анастасия Седова пропустила весь сезон-2020/21 по состоянию здоровья. В июне 2020 года она родила дочь.