Время выхода на лёд российских фигуристов на ЧМ. Инфографика Nevasport

Время выхода на лёд российских фигуристов на ЧМ. Инфографика Nevasport

На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме сегодня, 25 марта, состоятся выступления в коротких программах у мужчин, а также в произвольных программах у спортивных пар.

На 13:40 назначен старт коротких программ в мужском одиночном катании. Сборную России представляют двое участников — Михаил Коляда и Евгений Семененко, они оба тренируются в группе Алексея Мишина. По жеребьевке они попали в третью разминку и выступят под 14-м и 12-м номерами соответственно.

В произвольной программе все российские спортивные пары попали в сильнейшую разминку, они будут стартовать в обратном порядке относительно успехов в короткой программе.

Заключительную разминку откроют Евгения Тарасова/Владимир Морозов, затем выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Предпоследними на лед выйдут китайцы Веньцзин Суй и Хань Цун, а закрывать выступления будут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Время выхода российских фигуристов на лед можно увидеть в инфографике Nevasport.