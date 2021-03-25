В первый день эстафеты олимпийского огня в Японии перед Зимними Олимпийскими играми 2021 года потух факел.

Информацию об этом сообщает агентство Kyodo. Инцидент произошёл в префектуре Фукусима, факел сразу же зажгли вновь сразу после того, как он потух, и забег продолжился.

Сама эстафета стартовала сегодня, 25 марта, в футбольном тренировочном центре J-Village в Фукусима. Эстафета олимпийского огня продлится 121 день, маршрут проложен по 859 муниципалитетам во всех 47 префектурах Японии. Участниками забега станут около 10 тысяч человек, все этапы эстафеты проходят с большими ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Старт Олимпийских игр в Токио запланирован на 23 июня 2021 года, сами игры были перенесены на год из-за пандемии.