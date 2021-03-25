Российский форвард Артем Дзюба вышел на чистое второе место в списке бомбардиров сборной России по футболу после игры против Мальты.

Матч состоялся вчера, 24 марта, в Та-Кали и завершился со счетом 3:1. На счету Артема Дзюбы один забитый мяч и одна голевая передача.

Гол в ворота Мальты стал для Дзюбы 27-м в майке сборной России по футболу, в списке лучших бомбардиров национальной команды форвард «Зенита» обошел Владимира Бесчастных, на счету которого — 26 мячей за сборную России.

Первое место в списке бомбардиров сборной России занимает Александр Кержаков с результатом в 30 голов. Ему понадобилось сыграть за национальную команду 90 игр. Дзюба забил 27 мячей за сборную России всего за 47 игр, дебютировав за команду в 2011 году.