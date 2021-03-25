СКА зацепил и второй гостевой матч против «Динамо». Итоговый результат 3:1 полностью копирует происходящее в серии, где счет 3-1 навис над московским клубом Дамокловым мечом.

Напомним, что «Динамо» в этой серии победило первым: кровожадно и беспощадно разгромило СКА в гостях, имея до этого 4 победы в регулярке. СКА полностью перевернул не тольку эту серию, а общее ощущение превосходства над московским клубом — теперь уже у петербуржцев три победы подряд, а встреча 26 марта в Ледовом дворце может стать последней. Как же так получилось? Что случилось со СКА и что произошло с «Динамо»?

Так или иначе, происходящее в этой серии во многом зависело от СКА Как бы ни играло первое звено Вадима Шипачева — это всего лишь одно звено из четырех, которое проводит на скамейке больше времени, чем на льду. У «Динамо» нет того состава, что у есть СКА, где имеется 4 равноценных звена, а еще два ждут своего шанса в резерве.

Кадровый потенциал СКА, управляемый коллективным разумом тренеров, делает свое дело. Весь вопрос был в реализации возможностей и потенциала, а с этим в плей-офф обычно все в порядке. В такие моменты любой хоккеист делает все, чтобы достать из себя максимум. При этом из отдельных единиц мастерства к поздним раундам плей-офф команда всегда сплачивается, соединяясь в единый комок. Игровых ресурсов у СКА намного больше, что и подтверждает эта серия.

Мы видим, что просидевший старт противостояния с «Динамо» в запасе Владимир Ткачев, доказывает свое лидерство, напоминая виртуозностью владения клюшкой Артемия Панарина образца 2015 года. Мы видим, как обретает себя в серии с «Динамо» бывший капитан брагинской молодежки Владислав Каменев, который весь сезон только и делал что набирал форму. То есть, игроки начинают показывать свой максимальный потенциал, а потенциала у СКА больше кого-бы то ни было в КХЛ.

«Очень рад, что у Каменева начало получаться. Сейчас, думаю, он один из наших ведущих игроков», — хвалит партнера по команде форвард Василий Подколзин.

В СКА угадывают не только с составом, но и с вратарем. При все уважении к Александру Самонову опыта матчей плей-офф ему все же не хватает. То ли дело шведский зубр Магнус Хелльберг, ставший пару лет назад чемпионом мира. Уверенная игра Хелльберга в трех последних матчах против «Динамо» — одна из причин перелома.

«Динамо», нашедшее свою игру против СКА, явно пыталась играть по тем же лекалам. СКА поменялся, «Динамо» нужно демонстрировать что-то новое, а нового пока нет, ведь у руля бело-голубых мэтр Владимир Крикунов, из года в год работающий по одной системе.

Сейчас «Динамо» на грани вылета, но прелесть серии в том, что все снова может поменяться. Если москвичи победят в Петербурге, команды переедут в Москву. Раненый зверь, как известно, опасен намного сильнее. Стоит ему увидеть шанс — он будет за него цепляться.