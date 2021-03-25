Российский фигурист, трехкратный чемпион России и призер чемпионата мира Михаил Коляда с помаркой откатал короткую программу на тренировке перед стартом чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Об этом сообщает портал Sport24. Фигурист чисто прыгнул каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, затем допустил степ-аут на тройном акселе и безошибочно исполнил сольный тройной лутц во второй половине программы.

В сезоне-2020/21 Коляда катает короткую программу под песню «Let’s get loud» в версии коллектива The Baseballs.

В короткой программе Михаил Коляда попал в третью разминку из шести, он выступит под 14-м стартовым номером. Выход фигуриста на лед ожидается в 15:39 по московскому времени.