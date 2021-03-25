Российский фигурист Евгений Семененко с ошибкой исполнил короткую программу на утренней тренировке перед стартом соревнований в мужском одиночном катании.

Информацию о прокате сообщает портал Sport24. Семененко начал программу с чистого каскада четверной тулуп — тройной тулуп, а затем упал с четверного сальхова. Прокат был завершён чистым тройным акселем.

В сезоне-2020/21 Евгений Семененко катает короткую программу под песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет» из сериала «Бандитский Петербург». Сегодня, 25 марта, фигурист выйдет на лед под 12-м стартовым номером, он попал в третью разминку с выходом на лед после 15:00 по московскому времени.

На чемпионат мира 2021 года Евгений Семененко отобрался как победитель финала Кубка России.