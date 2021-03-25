В России за последние сутки был выявлен 9 221 случай заболевания коронавирусом во всех регионах страны. Эти данные сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве на утро 25 марта было известно о 1787 новых случаях заболевания коронавирусом, в Петербурге диагностировали 804 новых случая коронавируса. Московская область сообщает о 540 новых случаях коронавируса.

За время пандемии коронавируса было проведено 118,5 миллионов тестов в России, выявлено 4 492 692 случаев заболевания COVID-19.

В общей сложности выздоровело в России более 4,1 миллиона человек, ещё 96 612 человек стали жертвами пандемии.

В мире известно уже о почти 125 миллионах случаев коронавируса в России. Наибольшее число случаев коронавируса зафиксировано в США — более 30 миллионов.