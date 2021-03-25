Французская фигуристка Маэ-Беренис Мейте рассказала о том, какую травму получила во время исполнения короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Вчера, 24 марта, Маэ Мейте упала с тройного тулупа во время исполнения короткой программы и не смогла завершить прокат. Она доехала до судей и заявила о том, что снимается с чемпионата, после чего ее увезли с катка врачи на кресле-каталке.

В своем «Инстаграме» Мейте сообщила, что ей диагностировали разрыв ахиллового сухожилия. «Спасибо вам всем. Спасибо за вашу любовь, поддержку и добрые пожелания! Они действительно согревают мое сердце!», — написала Мейте, добавив, что ей потребуется дополнительное обследование дома, чтобы знать, как вести восстановительную работу.