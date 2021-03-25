Российский биатлонист, трёхкратный чемпион мира среди юношей Денис Иродов рассказал о том, как относится к своему прозвищу «Царь Ирод», которое ему во время трансляций дал комментатор Дмитрий Губерниев.

«Не лучший исторический персонаж, на самом деле. Прославился он нехорошими делами», — рассказал Иродов в интервью пресс-службе СБР, добавив, что прозвище звучит величественно, поэтому если Губерниеву нравится, пусть он зовёт его как хочет.

«Главное, чтобы результат у меня хуже не становился, и люди обо мне плохо не говорили. Пусть мнение обо мне складывается из моих выступлений, а не из его слов», — отметил Иродов.

Напомним, Денис Иродов блестяще выступил на юниорском чемпионате мира в Обертиллиахе 2021 года, выиграв три золотых награды.