На чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме стартовала короткая программа в мужском одиночном катании. Соревнования проходят на арене «Эрикссон Глоуб».

Прямую трансляцию выступления мужчин можно найти здесь.

Сборную России по фигурному катанию в этом виде представляют двое учеников Алексея Мишина — Михаил Коляда и Евгений Семененко. Оба россиянина будут выступать в третьей по счету разминке, Семененко достался 12-й стартовый номер, Коляде — 14-й.

Евгений Семененко выйдет на лёд примерно в 15:26 по московскому времени, появление Михаила Коляды ожидается примерно в 15:39 по мск.

В заключительной разминке выступят лидеры мирового фигурного катания Юдзуру Ханю, Нейтан Чен, Джейсон Браун.