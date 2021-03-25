Российский биатлонист, трёхкратный чемпион мира среди юношей Денис Иродов рассказал о том, почему он чаще смотрит соревнования лыжников, чем биатлонистов.

В интервью пресс-службе СБР Иродов заявил, что редко смотрит биатлон и предпочитает ему соревнования лыжников, причём не из-за хороших результатов сборной России. Как считает биатлонист, в лыжных гонках можно многое подсмотреть по части техники хода.

«Помню, в 2017-м я кое-что перенял у Сергея Устюгова, когда он побеждал всех подряд. Даже отец отметил, что определённые вещи стали получаться», — сказал Иродов.

По словам биатлониста, его мотивирует наблюдение за финишными ускорениями Йоханнеса Клэбо, дистанционными гонками Александра Большунова и частотой Федерико Пеллегрино.