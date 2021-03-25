Петербургский «Зенит» заинтересован в приглашении португальского тренера Пауло Фонсеки, который может покинуть «Рому» по окончании сезона.

Информацию об этом сообщает forzaroma.info со ссылкой на Il Tempo.

Как сообщают СМИ, контракт Фонсеки с «Ромой» рассчитан до лета 2021 года, однако может быть автоматически продлен, если римский клуб выйдет в Лигу чемпионов. Будущее Фонсеки определится только в конце сезона.

За ситуацией с контрактом Фонсеки сейчас следит несколько европейских клубов, по информации итальянских СМИ, в их число входит петербургский «Зенит». Также в приглашении Фонсеки заинтересованы два клуба в Серии А — это «Наполи» и «Фиорентина», а также пражская «Славия».

Сейчас петербургский «Зенит» возглавляет Сергей Семак.