Сборная России успешно стартовала в отборочном цикле к чемпионату мира в Катаре. Победа над Мальтой была ожидаемой, а потому мало кому понравилась. Сборная России столкнулась со сложностями, но самое главное — не пострадал результат. На фоне крупной неудачи в прошлом матче от сербов, а также группового расклада сложнейшей группы, — это хорошие новости.

В игре с Мальтой у России было две сложности. Обе возникли на старте каждого из таймов. В первом неожиданно организованные хозяева поджали россиян, не давая создавать у своих ворот абсолютно ничего. Во втором тайме Мальта снова пошла вперед и даже забила, тем самым поставив под сомнения победу, которая казалась уверенной к перерыву.

Оба раза Мальта поджимала команду Черчесова прессингом, оба раза в середине каждого из таймов у хозяев заканчивались силы. В этот момент более классные и подготовленные российские игроки брали свое. Игра сборной России не понравилась и Станиславу Черчесову, впрочем, и тому — намного важнее результат.

Если отмечать персонально, то приятно, что вернулся с забитым голом Артем Дзюба, обогнавший Бесчастных и уже видящий пятки Кержакова по голам за сборную. Далер Кузяев продемонстрировал форму последних матчей за «Зенит». Александр Головин, хоть и допускал многовато брака (в первом тайме ему постоянно высказывал претензии Дзюба), все же добавил в действиям россиян остроты. Экспериментальная пара центра поля Фомин-Ахметов все же справилась, хотя непонятно, что было бы, будь соперник сильнее. Наконец, Александр Соболев подтвердил, что для гола ему нужен один момент и совсем немного времени.

Теперь в субботу сборной России предстоит важнейший матч против Словении в Сочи. Игра неожиданно стала чуть ли не ключевой за прямую путевку на чемпионат мира. Победа словенцев над фаворитом группы хорватами, а также ничья Словакии и Кипра, определяет для россиян ясность цели. Победа над Словенией позволит уйти в отрыв уже после 2-го тура, что в условиях очень ровной группы будет невероятно ценным.

К субботе Черчесов наверняка сможет рассчитывать на Оздоева и Кудряшова, а Головин и Алексей Миранчук проведут внутри команды намного больше времени, что должно сказаться на взаимодействии.

Помимо турнирной значимости игры, у россиян есть и дополнительные стимулы для победы. Словения наводит на неприятные воспоминания. И если во время отборочного матча к чемпионату мира 2002 года (поражение россиян 1:2 с придуманным пенальти от судьи Грема Пола) нынешние футболисты сборной еще были детьми, то неудачу в стыковых играх 2010 года (тот самый мариборский кошмар) все игроки и тренеры помнят очень хорошо. Та игра в Словении, которая завершилась со счетом 1:0 после домашней победы 2:1, лишила команду Гуса Хиддинка чемпионата мира в ЮАР.

Самое время со словенцами поквитаться.