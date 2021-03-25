Стадион «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге будет заполнен на 50 процентов во время проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2021 года.

Об этом сообщил гендиректор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин.

«Если говорить о Евро, то мы смотрим с оптимизмом. У нас уже есть договорённость о 50 процентах зрителей, уже есть все параметры проведения», — сказал Сорокин, чьи слова цитирует портал «Чемпионат».

По словам Сорокина, по уровню оптимизма Оргкомитет в Петербурге обгоняет организаторов Олимпиады в Токио. Сейчас в Петербурге работают над допуском иностранных болельщиков на матчи, и пока это не вызывает отторжения у властей.

«У нас есть уверенность, что, на наш взгляд, центральное событие в спортивной жизни России пройдёт с минимальными допустимыми ограничениями и при этом с соблюдением всех необходимых правил», — рассказал Сорокин.