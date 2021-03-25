Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение о том, почему японка Рика Кихира уступила россиянке Анне Щербаковой в короткой программе несмотря на наличие тройного акселя.

Слова Бестемьяновой цитирует портал «Чемпионат». Эксперт отметила, что оценки девушек честные и абсолютно заслуженные, и у Кихиры были высокие баллы за компоненты.

«При этом у нее был недокрученный тройной аксель – это большая ошибка, которая влечет за собой сильный минус, и недокрученный каскад, в котором она не докрутила тулуп, что было видно на замедленной записи», — сказала Бестемьянова, добавив, что два серьезных минуса и привели к проигрышу Кихиры в короткой программе.

«Оценки за компоненты тут ни при чем. Всегда найдется кто-то с претензиями, мы не должны обращать на это внимания», — заключила Бестемьянова.