На чемпионате мира по фигурному катанию произошла очередная заминка с музыкой, пострадал финский фигурист Вальттер Вирттанен.

Вирттанен должен был открывать соревнования в короткой программе у мужчин. Вместо его музыки режиссеры включили трек группы Awolnation — Sail. Спортсмен смутился и подъехал к судейской бригаде. Около пары минут спортсмену не могли включить нужный трек, но все же исправили положение.

Во время исполнения своей короткой программы фигурист упал с тройного акселя, но чисто прыгнул тройной лутц и каскад из двух тройных тулупов. За свою программу он получил чуть более 60 баллов.

Ранее заминка с музыкой случалась на тренировках: Анне Щербаковой не могли включить нужную музыку к короткой программе, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов тренировали произвольную программу под музыку с телефона.