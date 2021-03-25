Молодёжная сборная России по футболу сегодня, 25 марта, сыграет против сборной Исландии в первом туре финального турнира чемпионата Европы по футболу U-21.

Начало матча назначено на 20:00 по московскому времени. Игра состоится в Венгрии на стадионе «Альцуфер» в городе Дьёр.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

В результате жеребьёвки финального турнира сборная России попала в группу С, помимо Исландии в соперники наши футболисты получили команды Франции и Дании. В воскресенье, 28 марта, подопечным Михаила Галактионова предстоит сыграть со сборной Франции, а в среду 21 марта — со сборной Дании.

Финальная часть чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд состоится уже в мае-июне, матчи примет Любляна, столица Словении.