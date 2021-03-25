В четверг, 25 марта, сборная Испании будет принимать команду Греции в рамках 1-го тура отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022. Матч группы В на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде стартует в 22:45 мск. Испания — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания

Испания уже достаточно давно проходит в заключительные части чемпионатов мира. С 1978 года команда регулярно добивается этого результата. В 2010 году же сборная смогла выиграть мундиаль.

Предыдущий главный турнир, который проходил в 2018 году для Испании прошёл успешно, сперва они отобрались с первой строчке и ни разу не проиграли, к слову тогда была всего одна ничья и в девять раз больше поражений.

Затем, в финальной составляющей, команды Луиса Энрике в Лиге наций также расположились на первой строчке, причём конкуренты были Германия, Швейцария и Украина.

В чемпионате мира 2018 года отборочной группе греческая сборная расположилась на второй строчке, имея в своём арсенале пять побед, четыре ничьи и одно поражение. Благодаря этому результату команда вышла в стыковочные матчи и боролась с Хорватией.

В Лиге наций греки завершили группу на третьей строчке, трижды выйдя победителем и трижды с ничейным результатом.

В ноябре команды Джон ван’т Схипа дома победила в товарняке соседей с Кипра (2:1).

Прогноз и ставки

На победу Испании в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.16, на ничью в основное время — 7.80, а на победу Греции — 20.0.

Аналитики считают, что сегодня будет хорошая игра для Испании, ведь никаких предпосылок для этого проигрыша нет. Эксперты предлагают рассмотреть ставку на победу Испании в двух таймах с коэффициентом 2.07.