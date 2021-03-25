Российский биатлонист Алексей Слепов рассказал о том, что он не завершал спортивную карьеру, опровергнув слова тренера Валерия Храмоножкина.

Слова Слепова цитирует агентство ТАСС.

«Я ничего не завершал, продолжаю тренироваться. Но пока идут разбирательства, я просто параллельно тренирую детей во Владимире», — сказал Слепов, добавив, что он не принимает участия в соревнованиях не потому, что он закончил со спортом, а потому что занимается другим делом.

«Возможно, через пару дней поеду на чемпионат России, я и готовился к тому, что поеду выступать от Санкт-Петербурга на турнире», — заключил Слепов.

Напомним, изначально РУСАДА признало Алексея Слепова невиновным в нарушении антидопинговых правил за пропуск трех допинг-тестов в течении года, изучив медицинские документы и извинения спортсмена. Спустя неделю после этого решения в РУСАДА вновь открыли дело Слепова.