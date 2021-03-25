СКА и «Динамо» сыграют в пятом матче противостояния полуфинала западной конференции Кубка Гагарина. Встреча в Ледовом дворце начнется сегодня в 19.30.

Счет в серии на данный момент 3-1 в пользу СКА. В случае победы петербургские армейцы выйдут в полуфинал Кубка Гагарина.

Напомним, что самую первую встречу этих команд выиграло московское «Динамо», разгромив СКА со счетом 4:1. Во второй игре СКА победил со счетом 1:0 благодаря голу Кирилла Марченко. В третьем матче, который проходил уже в Москве, СКА победил в овертайме со счетом 3:2. Наконец, в четвертом матче в Москве СКА снова выиграл, одолев бело-голубых со счетом 3:1. Петербуржцы вели в матче 3:0, «Динамо» отыграло одну шайбу только в самом конце.

Напомним, что победитель этого противостояния встретится с лучшим в серии ярославского «Локомотива» и московского ЦСКА.