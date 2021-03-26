В баскетбольной Евролиге в рамках очередного 30-го тура регулярного чемпионата состоится российское дерби. Подмосковные «Химки» на своей площадке встретятся с «Зенитом».

В турнирной таблице Евролиги «Зенит» находится на восьмом месте. Команда Хавьера Паскуаля заметно испортила свое положение, проиграв четыре последних матча из пяти. У «Зенита» 16 побед и 13 поражений после 29 встреч.

«Химки» с самого начала регулярки выступают неудачно, занимая последнюю, 18-ю строчку. Команда, которую сейчас возглавляет Андрей Мальцев, имеет три победы и 26 поражений.

В этом сезоне «Зенит» уже успел дважды проиграть «Химкам», уступив на своей площадке 83:88 в Евролиге и проиграв также в Единой лиге ВТБ (78:81).

Встреча и «Зенита» и «Химок» начнется в 20.00.