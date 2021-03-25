Олимпийский комитет России предложил использовать музыку из первого концерта Чайковского в качестве замены государственного гимна РФС на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

По словам главы ОКР Станислава Позднякова, которые цитирует ТАСС, после дополнительный консультаций, в том числе, и с МОК, в комитете согласились с предложением использовать отрывок из Чайковского. Также основанием послужил прецедент, который был создан Союзом конькобежцев России.

«Мы посчитали возможным обратиться в МОК для утверждения этой композиции», – сказал Поздняков.

Напомним, согласно решению CAS российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе на Олимпиадах в Токио и Пекине: без флага и гимна страны.