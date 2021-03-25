Сразу несколько ведущих теннисистов мира подтвердили участие в турнире АТР в немецком городе Галле.

Об этом сообщает журналист Михал Самульски в своём «твиттере». Участие в турнире примут вторая ракетка мира из России Даниил Медведев, а также еще один российский теннисист Карен Хачанов. Также участие подтвердили легендарный швейцарский теннисист, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер и японец Кей Нисикори.

Соревнования в Галле пройдут с 14 по 20 июня. Роджер Федерер выигрывал турнир в Галле 10 раз за свою карьеру.

В сезоне-2020 турнир в Галле был отменен из-за угрозы распространения коронавируса. В общей сложности, в прошлом году не состоялось ни одного турнира на траве.