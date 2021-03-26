На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, Швеция, сегодня, 26 марта, состоятся выступления женщин в произвольной программе.

Старт произвольной программы у женщин назначен на 20:00 по московскому времени. Россию представляют три участница — Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

Александра Трусова из-за ошибки в короткой программе идёт лишь 12-й. Она будет открывать предпоследнюю разминку, выступление ожидается в 22:11 по московскому времени.

Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова, как одни из лидеров после короткой программы, попали в сильнейшую разминку. Туктамышева выйдет на лед примерно в 23:30 по московскому времени. Затем произвольную программу покажет Рика Кихира, а завершит выступления женщин Анна Щербакова.