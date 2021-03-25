Российский фигурист Евгений Семененко чисто исполнил короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.
Турнир проходит на арене «Глобен».
Спортсмен представил на дебютном мировом чемпионате программу под песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет». В первой половине программы Семененко исполнил четверной сальхов, а также каскад из четверного тулупа и тройного тулупа. Во второй половине программы фигурист чисто прыгнул тройной аксель.
За свое выступление Семененко получил 86,86 балла, пока это лучший результат.
В этой же, третьей по счету разминке, ожидается выступление еще одного ученика Алексея Мишина — Михаила Коляды. В общей сложности в турнире принимают участие более 30 фигуристов-одиночников.
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