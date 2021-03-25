Российский фигурист, призер чемпионата мира Михаил Коляда с помаркой на каскаде исполнил короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Спортсмен выступал под 14-м номером в третьей по счету разминке в короткой программе.

В своей программе «Let’s get Loud» от The Baseballs Коляда прыгнул каскад из четверного и тройного тулупов, сделав выезд в тройку после первого прыжка. Затем фигурист исполнил чисто тройной аксель, а завершил программу тройным лутцем. Дорожка шагов и вращения были исполнены на четвертый уровень.

Судьи оценили короткую программу Коляды на 93,52, поставив ему больше 49 баллов за технику. Пока этот результат — первый, на втором месте располагается Евгений Семененко с 86 баллами.