Португальский специалист Паулу Фонсека по сведениям итальянских СМИ привлек внимание «Зенита». Не только его: нынешний главный тренер «Ромы» пользуется популярностью и у других клубов. Называются итальянский «Наполи» и «Фиорентина», а также пражская «Славия».

ForzaRoma.info со ссылкой на Il Tempo уточняет, что все контракты с другими клубами пока отложены до завершения нынешнего чемпионата Италии. Фонсека «Ромы» идет на шестом месте после 28 встреч, отставая от зоны Лиги чемпионов на 5 очков.

Отмечается, что в контракте португальца есть пункт, который позволит автоматически продлить соглашение в случае выхода в главный футбольный турнир старого света. Напомним, что Фонсека пришел в «Рому» летом 2019-го, подписав контракт по схеме «2+1». Видимо, будет продление или нет — зависит от результатов «Ромы» в ближайших матчах.

Вообще, Фонсека больше пригодится «Спартаку», который ищет тренера взамен уходящему Доменико Тедеско. Ранее даже такая информация проскакивала, однако в московскому клубе ее опровергли.

Теоретически «Зенит» мог бы рассматривать Фонсеку в качестве главного тренера, что, кстати, было перед тем, как в клуб пришел Сергей Семак. Во-первых, тренер удачно работал с донецким «Шахтером», дважды став чемпионом Украины. Во-вторых, владеет португальским языком, что полезно с учетом южноамериканских легионеров «Зенита» — Барриоса, Дриусси, Малкома, Вендела и Дугласа Сантоса. А еще португальский специалист еще со времен совместной работы в Донецке фанатеет от Ярослава Ракицкого.

Однако Фонсека может быть кандидатом только в случае провала «Зенита» в концовке этого чемпионата, где «Зенит» опережает «Спартак» на 4 очка. Если, например, чемпионом станут красно-белые или другой клуб, то Сергея Семака могут попросить с должности.

В любом другом случае нынешний наставник «Зенита» обязательно получит шанс показать себя в Лиге чемпионов ближайшей осенью. Тренерский штаб Семака наверняка учтет ошибки, допущенные на двух предыдущих групповых этапах турнира. Если же «Зенит» и в этот раз не выйдет в плей-офф, вот тогда сотрудничество с Семаком может быть прекращено.

К тому времени Пауло Фонсека либо продлит свой контракт с «Ромой», либо возглавит какой-либо другой клуб. В этой связи у португальца практически нет шансов возглавить «Зенит».