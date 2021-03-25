Российский лыжник, двукратный обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов вошел в число наиболее тестируемых на допинг лыжников в мире.

Слова представителя Международной федерации лыжного спорта (FIS) цитирует агентство ТАСС.

«У FIS нет никакого «рейтингового списка», сколько раз тот или иной спортсмен проходил тестирование. Но Большунов, безусловно, был одним из наиболее часто тестируемых спортсменов», — заявили в федерации, отметив, что такой вывод сделать очень просто — он основывается на количестве подиумов, которые Большунов заработал в течение сезона.

Отметим, в сезоне-2020/21 Большунов досрочно завоевал Большой хрустальный глобус — еще в январе. Также он выиграл лыжную многодневку на «Тур де Ски» и взял четыре медали на чемпионате мира в Оберстдорфе.