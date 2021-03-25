Бывший главный тренер сборной России Алексей Кудашов может сменить Владимира Крикунова у руля московского «Динамо».

49-летний специалист является главным кандидатом на пост главкома «Динамо». Вопрос об отставке нынешнего наставника бело-голубых Крикунова практически решен. 72-летнего тренера спасет только победа в Кубке Гагарина-2020/21. После трех подряд поражений от СКА «Динамо» встало на грань вылета из плей-офф, проигрывая в четвертьфинальной серии 1:3. Пятый матч пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.

По сведениям «РБ Спорт», Кудашов уже обсудил с руководством московского клуба детали контракта. Его подписание ожидается в апреле. Как игрок Алексей выиграл с «Динамо» два Кубка Гагарина.

Ранее СМИ сватали Кудашова в «Спартак» вместо покинувшего красно-белых Олега Знарка. Последний сезон бывший наставник «Атланта», «Локомотива» и СКА провел в творческом поиске после ухода из петербургского клуба и сборной России летом 2020 года.