Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведет необычные тренировки с морскими хищниками — аллигаторами и акулами.

Об этом заявил менеджер Али Абдель-Азиз. «Я разговаривал с ним на этой неделе, и он сказал, что собирается плавать с аллигаторами и акулами. Отработка движений с этими существами в рамках специальной тренировочной программы», — написал Абдель-Азиз в твиттере.

В феврале Чимаев объявил о завершении карьеры на фоне проблем со здоровьем из-за коронавируса. Однако впоследствии спортсмена уговорили вернуться. Он прилетел в Грозный по приглашению главы Чечни Рамзана Кадырова. Возвращение Волка в октагон ожидается в июне. В числе вероятных соперников в среднем весе значатся Кевин Холланд и Нил Магни.

В смешанных единоборствах Чимаев пока не проиграл ни одного поединка. В его активе 9 побед. Последняя датирована сентябрем 2020 года, когда скандинав нокаутировал американца Джеральда Миршерта.