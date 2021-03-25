Олимпийский чемпион по фигурному катанию и комментатор Первого канала Алексей Ягудин оценил дебют 17-летнего россиянина Евгения Семененко на чемпионате мира в Стокгольме.

Ученик группы Алексея Мишина выступил в короткой программе под песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет». По итогам проката с двумя четверными прыжками Семененко получил 86,86 балла и захватил промежуточное лидерство среди 12 успевших выступить спортсменов. Позже его опередил соотечественник Михаил Коляда. Всего в короткой программе выступят 33 участника.

В эфире Первого канала Ягудин похвалил Семененко. «Сделано на отлично. Это не пустые слова. У судей нет вопросов, на каком уровне сделаны элементы. Чистейший прокат короткой программы. Придраться не к чему», — сказал Ягудин.

Медали в мужском одиночном катании будут разыграны в субботу, 27 марта. Произвольная программа начнется в 13:00 по московскому времени.