На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме 25 марта будет разыгран первый комплект медалей: с произвольными программами выступят спортивные пары.

Начало соревнований — в 20:10 по московскому времени. Первый канал организует прямую трансляцию с арены «Глобен».

После короткой программы лидирует российский дуэт Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, набравшие 80,16 балла. Вторыми идут действующие чемпионы мира китайцы Веньцзин Суй и Чон Хань (77,62), третьими — россияне Анастасия Мишина/Александр Галлямов (75,79). Еще одна российская пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов (71,46) в первый день соревнований расположились на 4-м месте.

Всего в произвольную программу квалифицировались 20 тандемов. В произвольной программе участники будут выступать в обратном порядке мест, занятых в короткой программе. Тарасова и Морозов выступят 17-ми (23:21 по московскому времени), Мишина и Галлямов — 18-ми (23:29), Бойкова и Козловский закроют выступление 20-ми (23:46).