Комментатор Дмитрий Губерниев выступил с официальным заявлением, в котором опроверг информацию о том, что дал российскому биатлонисту Денису Иродову прозвище Царь Ирод.

Журналист обрушился с критикой на работника пресс-службы СБР, который в интервью с Иродовым спросил у спортсмена об отношении к прозвищу, которое якобы придумал Губерниев. «Я никогда и нигде не называл талантливого юного биатлониста Дениса Иродова так, как утверждает чудак на букву М из пресс-службы СБР! Позорная и непрофессиональная работа господина Аверьянова и его команды! Виктор Майгуров и Александр Пак, мне стыдно за такую работу пресс-службы СБР», — написал комментатор в своем телеграм-канале.

В своем заявлении «голос российского биатлона» также обратился непосредственно к Иродову. «Денис, вы замечательный и станете настоящим ЦАРЕМ биатлона! А я с удовольствием прокомментирую ваши победы», — написал Губерниев.