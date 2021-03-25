В ближайший уик-энд в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 260, главным событием которого станет титульный бой в тяжелом весе между Cтипе Миочичем и Фрэнсисом Нганну.

Это будет бой-реванш. В первой встрече в январе 2018 года в Бостоне, штат Массачусетс, единогласным решением судей победил Миочич, завоевавший чемпионский пояс. В ближайший уик-энд американец хорватского происхождения будет очередной раз защищать титул.

То поражение стало первым в UFC для Нганну. Позже камерунец уступил другому представителю США Деррику Льюиса. Десять остальных боев в промоушене Хищник выиграл техническими нокаутами. В последнем поединке 9 мая 2020 года он за 20 секунд нокаутировал суринамца Жаирзиньо Розенстрайка.

Турнир UFC 260 начнется 28 марта в 1:00 по московскому времени. Место проведения — Apex Arena в Лас-Вегасе. Прямая трансляция будет доступна с 3:00 на платформе UFC Fight Pass, канале UFC ТВ, а также видеосервисах Wink и more.tv. Появление Миочича и Нганну в октагоне ожидается не ранее 6:15 по московскому времени.

Букмекеры отдают предпочтение более молодому Нганну.

Полное сравнение претендентов можно увидеть в инфографике Nevasport: