Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, какие задачи ставит перед собой с учетом слабости конюшни «Хаас».

По словам Мазепина, очень важно постараться показать результаты, которые поставят его впереди соперников. Мазепин отметил, что как бы жестко это ни звучало, нет никакого различия, кто рядом с ним.

«Когда пытаешься попасть в Формулу-1, ты стараешься заработать себе имя и сделать так, чтобы тебя заметили. Находясь тут, очень важно оставаться с таким же настроем, очень адекватно подходить к своим возможностям и готовиться улучшать результаты в каждой гонке», — отметил Мазепин.

Новый сезон Формулы-1 стартует этапом Гран-при в Бахрейне 26-28 марта.