На автодроме Сахир в Бахрейне в пятницу, 26 марта, стартует 72-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формулы-1. Гоночный уик-энд продлится до 28 марта.

На старт Гран-при Бахрейна выйдут 10 команд: «Альфа Ромео», «Альфа Таури», «Альпин», «Астон Мартин», «Феррари», «Хаас», «Макларен», «Мерседес», «Ред Булл» и «Уильямс». Среди двух десятков основным пилотов значится один россиянин — дебютант Формулы-1 Никита Мазепин, выступающий за раскрашенный в цвета российского флага «Хаас».

В первый день пилоты проведут две сессии свободных заездов. Первая практика намечена на 14:30 по московскому времени, вторая — на 18:00. Квалификация состоится на следующий день в 18:00. По ее итогам будет разыгран поул-позишн и определится расстановка болидов на стартовой решетке в гонке. Сама гонка пройдет в воскресенье в 18:00.

В прошлом сезоне Гран-при Бахрейна выиграл действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Чаще всех в Сахире побеждали Хэмилтон и немец Себастьян Феттель — по четыре раза.