На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) сегодня, 26 марта, состоится произвольная программа у женщин. Старт запланирован на 20:00 по московскому времени.

По итогам короткой программы в произвольную отобрались 24 спортсменки, включая трех россиянок. Анна Щербакова возглавляет промежуточный протокол, набрав 81,00 балла в короткой программе. Следом идет японка Рика Кихира — 79,08. Замыкает тройку россиянка Елизавета Туктамышева — 78,86. Еще одна россиянка Александра Трусова неудачно выступила в короткой программе, заняв лишь 12-е место (64,82).

По регламенту участницы выйдут на лед в порядке, обратном занятым местам в коротких прокатах. Таким образом, Трусова выступит 13-й, Туктамышева — 22-й, Щербакова — последней, 24-й.