Японский фигурист Юдзуру Ханю захватил лидерство в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

26-летний спортсмен чисто исполнил все элементы, включая четверной сальхов, каскад четверной тулуп — тройной тулуп и тройной аксель. За свое выступление он получил 106,98 балла. Двукратный олимпийский чемпион перехватил лидерство у соотечественника Юмы Кагиямы (100,96).

На третьей позиции пока располагается россиянин Михаил Коляда, набравший за свой прокат 93,52 балла. Всего на одну сотую он опередил канадца Кигана Мессинга. Еще один ученик группы Алексея Мишина Евгений Семененко входит в топ-10 с 86,86 очка.

Произвольная программа у мужчин состоится в субботу, 27 марта. В нее отберутся 20 лучших фигуристов по итогам коротких прокатов.